Бил и унижал курсантов: ГБР сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Начальник учебного курса более года "прививал" курсантам дисциплину и порядок, применяя к ним физическую силу и унижение. Подробности рассказали в ГБР.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицер более года избивал и унижал курсантов, пытаясь "обучить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство", – говорится в сообщении.

Следователи задокументировали насилие со стороны подозреваемого в отношении к четырем курсантам. Их преподаватель бил по головам и другим частям тела. Применял при этом как собственные руки, так и приклад оружия или ремень.

При этом поводом для экзекуции могло стать буквально что угодно.

"Недовольство офицера могли вызвать небрежно составленные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", – рассказали в ГБР.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

"Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности. Незадолго до сообщения о подозрении фигурант был переведен на другую должность в одну из воинских частей на Львовщине", – добавили в Бюро.

Подозревают офицера в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемому определена мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тыс. грн.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев Медведчука и Козака. Их подозревают в организации на одном из предприятий во Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов, что причинило государству ущерб почти на 75 млн грн.

Также сообщалось, что ГБР разоблачило правоохранителя, который сбежал со службы и получал миллионные выплаты как военнопленный.