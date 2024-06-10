ГБР разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев Медведчука и Козака: бюджет недополучил почти 75 млн грн

Государственное бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрении родным братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Их подозревают в организации на одном из предприятий во Львовской области схемы уклонения от уплаты налогов.

Незаконная деятельность нанесла государству ущерб на сумму почти 75 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Правоохранительные органы установили, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по производству кирпича. Сырье для продукции добывалось на одном из карьеров во Львовской области. По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах производимой продукции.

После этого часть неучтенной продукции продавали юридическим и физическим лицам за наличные деньги. Кроме того, в ГБР отметили, что фигуранты дела фальсифицировали финансовую, налоговую и статистическую отчетность. В результате на протяжении пяти лет на предприятии было скрыто продукции почти на 160 млн грн, а государственный бюджет недополучил почти 75 млн грн налогов.

Полученные незаконным способом деньги передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.

Братьям экс-нардепов, директору и главному бухгалтеру предприятия сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн – для директора и 6 млн грн – для главного бухгалтера. Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

По данным СБУ, братья Медведчука и Козака являлись бенефициарными владельцами львовской компании по производству строительных материалов. Инициированная Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоения этих денег фигурантами.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Комплексные мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ во Львовской области совместно со следователями ГБР и при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Нацполиция в рамках уголовных производств изъяла у экс-нардепа Виктора Медведчука около 300 произведений искусства разных авторов. Эксперты Национального художественного музея установили, что 112 из изъятых картин имеют художественную ценность.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года стало известно, что кум Путина Медведчук через суд потребовал вернуть ему украинское гражданство и депутатский мандат. Также экс-нардеп хочет, чтобы были отменены санкции, введенные в отношении него согласно решению СНБО.

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