Обманул государство: ГБР разоблачило правоохранителя, который сбежал со службы и получал миллионные выплаты как военнопленный. Фото

Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя из Луганщины. Он сбежал со службы и получал миллионные выплаты как "военнопленный!.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Процессуальное руководство осуществляет Луганская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

По данным следствия, мастер-сержант 24 февраля 2022 года самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задачи отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганской области.

Подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию и, привлекая свою жену, реализовал мошенническую схему. Женщина сообщила руководству воинской части информацию о якобы нахождении ее мужа в плену.

На основании этих документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты денежного довольствия, предусмотренные для семей военнопленных.

Они просили осуществлять начисление всех причитающихся выплат и денежного довольствия на указанную карту. Таким образом государству нанесен ущерб почти на 2,7 млн грн. При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР".

Бывший правоохранитель подозревается в дезертирстве и мошенничестве (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Его жене также заочно уведомлено о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Проверяется причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

В конце мая стало известно о разоблачении в Одесской области бухгалтера воинской части, присвоившего 4 млн грн, предназначенных для выплат бойцам. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, эксначальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн. Он подозреваемый по делу о легализации имущества, полученного преступным путем.

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