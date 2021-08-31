Белорусский режиссер – о гибели Шишова: это показательный жест диктатуры Лукашенко

Белорусский режиссер считает, что главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова убили и это был показательный жест незаконно избранного президента страны Александра Лукашенко. Парня нашли повешенным 3 августа.

Свое мнение о гибели оппозиционера в интервью изданию "Гордон" высказал Владимир Ушаков, основатель и художественный руководитель Белорусского современного художественного театра, закрытого из-за политического давления. Он добавил, что таким образом пытаются запугать белорусов, которые выехали в Украину.

"То, что произошло в Киеве накануне годовщины выборов (президента Беларуси), – я имею в виду убийство руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова – это была попытка запугать белорусов, выехавших в Украину. Это был показательный жест диктатуры – бойтесь нас, мы вас везде достанем", – сказал Ушаков, который сейчас проживает в Киеве.

Видео дня

Напомним, что Шишова нашли повешенным в Киеве утром 3 августа. Полиция не исключает версию убийства, замаскированного под суицид. В то же время знакомые и друзья Виталия считают, что его убили.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка погибшего Божена Жолудь заявила, что ей не дают разрешения похоронить Шишова.

В то же время в Беларуси на нее завели уголовное дело якобы из-за "действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Девушке на родине грозит от 2 до 7 лет тюрьмы.