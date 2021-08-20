Загадочно погибшего в Киеве Шишова не дают похоронить: выяснились новые подробности

Погибшего 3 августа в Киеве главу Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова не дают похоронить. По словам его девушки Божены Жолудь, прокуратура не дает разрешение на захоронение.

Там объясняют это тем, что тело не отдадут родственникам, пока будет длиться следствие, чтобы не проводить эксгумацию, если что-то понадобится, передает "Суспільне". Жолудь отметила, что температура в камере, где находится Шишов +5 +7 градусов.

Однако никаких указаний прокуратуры о том, что нужно тщательно сохранить тело или бальзамировать его не было. Без документов морг не может этого сделать самостоятельно. Девушка считает, что сейчас проводить экспертизы кожного покрова уже нельзя из-за состояния тела.

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Жолудь рассказала, что украинская прокуратура пригласила литовскую сторону для проведения экспертизы, но она еще почему-то не прошла, хотя тело погибшего уже в плохом состоянии.

"Я ставила вопрос, смогу ли его увидеть? Они сказали, что если вы захотите, то вы сможете его увидеть в морге. Но гроб будет закрыт, и стоит уже даже вопрос, смогут ли его одеть", – рассказала девушка погибшего.

Пропавший глава БДУ Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков рядом с домом умершего. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование гибели белоруса. Правоохранители будут проверять все версии трагедии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В Белорусском доме заявили, что за Шишовым, который переехал в Украину в 2020 году, велась слежка. О фактах были соответствующие сообщения полиции.

Белорусский дом в Украине – это некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко, в частности, с жильем и трудоустройством.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси завели уголовное дело против 21-летней Божены Жолудь, девушки погибшего в Киеве главы БДУ Виталия Шишова. Уроженке Гомельской области грозит от двух до семи лет за решеткой, если ее признают виновной.