Авто выехало на встречную: в Черкасской области в ДТП погиб пассажир, еще три человека пострадали. Фото

В Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате аварии погиб один человек, еще три человека получили травмы.

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Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Авария произошла 3 июня около 11:00 на автомобильной дороге "Могилев-Подольский – Умань" недалеко от города Умань.

По предварительным данным, 37-летняя водитель автомобиля Skoda Octavia двигалась в направлении Умани и решила совершить обгон попутного транспорта. Во время маневра она не убедилась в его безопасности и выехала на полосу встречного движения.

В этот момент произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, за рулем которого находился 46-летний водитель.

В результате аварии на месте погиб 50-летний пассажир ВАЗа. Также травмы получили трое пассажирок обоих транспортных средств – женщины в возрасте 46, 49 и 69 лет. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи начали уголовное производство по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все детали и причины трагедии.

Напомним, в начале мая в Черкассах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате аварии один человек погиб, еще несколько получили травмы. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Хмельницком пьяного военного в розыске за самовольное оставление части, который устроил дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, на него было составлено 14 административных протоколов, а также лишен права управления транспортными средствами сроком на 16 лет.

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