Авто влетело в дерево: в Кривом Роге в ДТП погиб человек, еще двое пострадали. Фото и видео

10 ноября в районе Центрального кладбища Кривого Рога произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в дерево.

Видео дня

О трагедии сообщает Telegram-канал "Свои Кривой Рог". В результате столкновения погиб пассажир, который сидел сзади.

Еще одна пассажирка и водитель травмировались. Женщину с переломами ног деблокировали из машины спасатели.

Правоохранители устанавливают детали ДТП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Житомире вечером 9 ноября произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Михайловская. Погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Также сообщалось, что в Хмельницком водитель на днях сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Как показала экспертиза, за руль мужчина сел навеселе.

