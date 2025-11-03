В Хмельницком пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе: появились подробности. Фото

В Хмельницком водитель на днях сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Как показала экспертиза, за руль мужчина сел навеселе.

Видео дня

На данный момент виновнику ДТП сообщено о подозрении, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Что известно об аварии

Нетрезвый житель села Малый Чернятин совершил наезд на подростков на улице Каменецкой в Хмельницком 1 ноября около 16:30.

Пострадавшие, ребята 15 и 16 лет, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них врезался Volkswagen Passat В-3.

"В результате ДТП оба подростка травмировались, их госпитализировали в городскую детскую больницу. Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – отметили в полиции региона.

По состоянию на 3 ноября следователи Хмельницкого райуправления полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявили 34-летнему задержанному подозрение по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследования", – добавили в полиции.

