Авиакатастрофа у Коломыи: три семьи из разрушенного дома остались без крыши над головой. Фото и видео

В доме на Прикарпатье, на который 28 июля рухнул легкомоторный самолет, проживали три семьи. Само здание восстановлению не подлежит.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Люди пока живут в местной гостинице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что всего в доме проживали девять человек, в том числе четверо детей.

На обнародованных кадрах видно, что внутри здания сгорело все: мебель, одежда, продукты.

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По словам экспертов, здание восстановить нельзя. Семьям разрешили временно пожить в одной из гостиниц, а жители села помогают одеждой и продуктами.

Помочь с жильем пострадавшим пообещали чиновники.

Напомним, что 28 июля в селе Шепаровцы, что под Коломыей в Ивано-Франковской области, разбился легкомоторный самолет WT-10 Advantic. Борт упал на жилой дом и взорвался. Также было опубликовано видео момента крушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в авиакатастрофе погибли четыре человека – пилот Игорь Табанюк и еще трое хасидов (два гражданина США и британец). Вероятными причинами аварии могли стать отказ управления самолетом и даже потеря сознания пилотом.