Антивакцинатора Стахива выпустили из психбольницы, комиссия готовит вывод о его состоянии

Скандального антивакцинатора Остапа Стахива, подозреваемого в попытках свергнуть конституционное устройство в Украине, выписали из областной психиатрической больницы во Львове. Там он проходил психиатрическую экспертизу.

Об этом в среду, 29 декабря, сообщило издание Zaxid.net со ссылкой на сотрудников Службы безопасности Украины во Львовской области. В больнице Стахов находился в течение месяца.

Решение о направлении лидера активакцинаторов в психбольницу для обследования принял Галицкий районный суд. Обжаловать его Стахиву не удалось.

Как пишет издание, вскоре специальная комиссия заведения должна предоставить заключение о психическом состоянии антивакцинатора. В то же время, когда именно это должно произойти, собеседники журналистов не уточнили.

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Напомним: 24 ноября Львовский апелляционный суд оставил антивакцинатора Остапа Стахива под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн. Подозреваемый в планировании захвата власти объявил о голодании. Защита требовала отпустить подозреваемого, в то время как прокурор настаивал на аресте из-за огромного риска того, что он может сбежать. Сам Стахив на заседании 19 ноября заявил, что его права нарушаются, и пожаловался на условия содержания в СИЗО.

Отметим, что после больницы Стахив должен отправиться домой, поскольку 30 ноября он внес 998 тысяч гривен залога и теперь может находиться на свободе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для Остапа Стахива. Его отправили за решетку на 2 месяца.

16 ноября у Стахива провели обыски сотрудники СБУ. Кроме правоохранителей, возле его дома зафиксировали большую группу поклонников.