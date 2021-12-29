Антивакцинатора Стахива выпустили из психбольницы, комиссия готовит вывод о его состоянии
Скандального антивакцинатора Остапа Стахива, подозреваемого в попытках свергнуть конституционное устройство в Украине, выписали из областной психиатрической больницы во Львове. Там он проходил психиатрическую экспертизу.
Об этом в среду, 29 декабря, сообщило издание Zaxid.net со ссылкой на сотрудников Службы безопасности Украины во Львовской области. В больнице Стахов находился в течение месяца.
Решение о направлении лидера активакцинаторов в психбольницу для обследования принял Галицкий районный суд. Обжаловать его Стахиву не удалось.
Как пишет издание, вскоре специальная комиссия заведения должна предоставить заключение о психическом состоянии антивакцинатора. В то же время, когда именно это должно произойти, собеседники журналистов не уточнили.
Напомним: 24 ноября Львовский апелляционный суд оставил антивакцинатора Остапа Стахива под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн. Подозреваемый в планировании захвата власти объявил о голодании. Защита требовала отпустить подозреваемого, в то время как прокурор настаивал на аресте из-за огромного риска того, что он может сбежать. Сам Стахив на заседании 19 ноября заявил, что его права нарушаются, и пожаловался на условия содержания в СИЗО.
Отметим, что после больницы Стахив должен отправиться домой, поскольку 30 ноября он внес 998 тысяч гривен залога и теперь может находиться на свободе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для Остапа Стахива. Его отправили за решетку на 2 месяца.
16 ноября у Стахива провели обыски сотрудники СБУ. Кроме правоохранителей, возле его дома зафиксировали большую группу поклонников.
В СБУ сообщили, что разоблачили деятельность антиукраинской сети, которая под антивакцинаторскими лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Предварительно их действия координировали русские кураторы.
Стахиву и еще одному фигуранту, гражданину России, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.