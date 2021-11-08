В Черкассах СБУ провела обыски у известной антивакцинаторши, отрицавшей войну с РФ. Фото и видео

Служба безопасности Украины провела обыски у Елены Фаист, которая выступает против вакцинации от коронавируса. На одном их митингов она благодарила россиян за помощь деньгами, а войну с РФ называла "искусственной".

Женщина на своей странице в Instagram позиционирует себя как журналиста, она является руководителем StopFakePandemic в Черкассах. Об обысках сообщается на странице этого движения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На своей странице в Facebook она опубликовала видео во время следственных действий.

Отметим, что одним из участников StopFakePandemic, которым Фаист руководит в Черкассах, является Остап Стахов, которого называют "ковид-диссидентом" и "провокатором".

Также женщина во время одного из митингов говорила, что получала от россиян деньги. Кроме того, она считает, что война с Россией на Донбассе якобы является искусственно выдуманной, а самих россиян называет "братским народом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 ноября противники вакцинации устроили митинг, перекрыв движение транспорта на нескольких улицах.