Антикоррупционный суд арестовал заместителя Сольского: детали дела

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу заместителя министра агрополитики Маркияна Дмитрасевича, подозреваемого в сделках с государственной землей. Также судом была установлена альтернатива в виде залога в размере 20,28 млн грн.

Об этом сообщили в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей – до 7 июля 2024 включительно.

Как отметил журналист Олег Новиков, в случае внесения залога Дмитрасевичу будут установлены дополнительные условия. В частности, ему запретят выезд из Киева, он должен будет сдать заграничные и дипломатические паспорта, а также обязан носить электронный браслет.

"9 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога к действующему заместителю министра, который совместно с другими лицами подозревается в завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн", – говорится в сообщении САП.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля Сольский, его заместитель Маркиян Дмитрасевич и эксглава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения по поводу завладения землей в Сумской области.

Сам Сольский не признает свою вину. Он говорит, что дело касается 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и не был причастен к земле, о которой идет речь. Известно, что Сольский и его партнер Андрей Богдан владели компанией, которая сейчас борется за право размещаться на территории мемориала "Родина-мать".

25 апреля он подал заявление об отставке с должности министра агрополитики, а 26 апреля Сольского заключили в тюрьму на два месяца с возможностью выйти под залог.

Уже 26 апреля Сольский вышел из СИЗО под залог в размере 75 млн. грн. Ему запретили общаться со своим заместителем, свидетелями по делу, уезжать из Киева, обязали сдать паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет.

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