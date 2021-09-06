'Ангел теперь на небе': в Черкассах требуют расследовать смерть мальчика, люди несут цветы и лампадки. Эксклюзив

В Черкассах люди принесли цветы, мягкие игрушки и лампадки к дому, где жил умерший мальчик Андрей. Ребенок угодил в больницу с тяжелыми ранами, у него отсутствовали оба уха, губа и часть полового органа.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Семья Лясовых проживает по адресу Крещатик, 162. На заборе размещали записки, где требовали расследовать смерть ребенка.

"Ангел теперь на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд", "За справедливое расследование. Мы хотим знать правду. Насилие над ребенком должно быть наказуемо", "Требуем "Дело чести" от каждого, кто расследует дело Андрейки", "Требуем проведение независимой экспертизы", "Маленький Андрей должен бы жить и радоваться вместе с другими детьми", – говорилось на записках, оставленных людьми на месте трагедии.

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Андрей, 2014 года рождения скончался 5 сентября в больнице. Он находился в терминальной коме. Ранее медики говорили, что ребенок был в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали полиорганную недостаточность (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем. – Ред.), в частности, почек и печени.

Эксклюзивные подробности и новые детали трагедии вы найдете в нашем материале по ссылке.

Черкасская областная прокуратура сообщила, что уже открыто два уголовных производства. Суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову. Женщину, которая является матерью отчима малыша, подозревают в издевательствах над 6-летним внуком. Также суд арестовал деда покалеченного 6-летнего мальчика. Мужчина – неродной дедушка ребенка и муж Виктории Лясовой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядит дом в Черкассах, где издевались над 6-летним мальчиком.