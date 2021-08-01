Адвокат Чауса о его местонахождении: мне удалось с ним пообщаться, ситуация немыслима

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что ему удалось пообщаться с бывшим судьей Николаем Чаусом, которого 30 июля обнаружили в Винницкой области. По его словам, ситуация просто "немыслимая".

При этом Кравец отметил, что сейчас Чаус в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, которая "ему так нужна". Соответствующий пост адвокат опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд, ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти", – подчеркнул Кравец.

Видео дня

Адвокат заявил, что бывший судья не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Юрист надеется, что "первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решать этот вопрос".

"Пока на этом все, а мы с коллегами займемся подготовкой всех необходимых документов", – подытожил Кравец.

Кроме того, в эфире одного из телеканалов Кравец сообщил, что бывший судья Николай Чаус сейчас находится в неудовлетворительном физическом состоянии.

К слову, в Винницкой области в пятницу, 30 июля, обнаружили бывшего судью Николая Чауса, которого неизвестные якобы похитили в апреле этого года. Из села Мазуровка его уже доставили в Киев. Работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Службы безопасности Украины устроили настоящие гонки из-за Чауса.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Генеральная прокуратура Республики Молдова завершила расследование по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. В материалах имеются данные представителей силовых структур Украины.