17-летний водитель был нетрезвым: под Черниговом автомобиль с несовершеннолетними вылетел в кювет и перевернулся

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ 2106. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, в результате которого два человека пострадали.

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Виновником аварии оказался 17-летний водитель. Об этом "Суспільному" сообщила представитель Национальной полиции в Черниговской области Наталья Слабеняк.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 ноября в селе Роище Черниговского района. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся. Травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

В полиции проинформировали, что 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Двух пассажиров 2008 года рождения с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу.

Директор медицинского учреждения Наталья Сергечик уточнила, что пострадавшие – девушка и парень. Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Парень – в состоянии средней тяжести в травматологическом отделении.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, в Закарпатской области автомобиль Mazda 6 под управлением 20-летнего парня врезался в дерево. В результате погиб его сверстник-пассажир, еще одна пассажирка и сам водитель с травмами попали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в Кривом Роге водитель легкового авто сбил насмерть мотоциклиста. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии, но его впоследствии нашли в поле: оказалось, что ранее он уже был судим за пьяное ДТП.

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