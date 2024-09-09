В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и пытался скрыться в поле: его задержали. Фото и видео

Вечером 8 сентября в Кривом Роге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Вследствие столкновения водитель двухколесного транспортного средства погиб.

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Водитель легковушки скрылся с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Авария произошла на Никопольском шоссе поздно вечером. Водитель транспортного средства Seat сбил 38-летнего мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Стоит отметить, что по дороге мужчина подобрал пассажиров, а через некоторое время выехал на встречную полосу движения.

Пассажиры авто утверждают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а после столкновения с мотоциклом просто открыл дверь и убежал.

Спустя некоторое время сотрудники отделения преступлений в сфере транспорта Криворожского районного управления полиции благодаря кинологу оперативно разыскали водителя. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Быстрый тест показал 1.65 промилле алкоголя в крови.

По предварительным данным, в 2013 году его уже судили за пьяное ДТП, а после этого еще не раз останавливали за нетрезвое вождение.

Напомним, в Черновицкой области полицейские задержали водителя, который устроил дорожно-транспортное происшествие и пытался сопротивляться правоохранителям. Нарушителем оказался 42-летний священнослужитель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области 6 сентября вблизи села Скибин произошла авария с участием двух грузовиков. В результате аварии был перекрыт проезд в направлении Чернигова.

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