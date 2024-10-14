На Закарпатье пьяный водитель влетел в дерево, погиб 20-летний пассажир: появились детали аварии. Фото

В Закарпатской области автомобиль Mazda 6 под управлением 20-летнего парня врезался в дерево. В результате погиб его пассажир-сверстник, еще одна пассажирка и сам водитель с травмами попали в больницу.

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Смертельная авария произошла вечером 13 октября в селе Кленовец Мукачевского района. По данным полиции региона, молодой человек находился за рулем авто в состоянии опьянения, пока он находится под охраной в спецпалате.

Предварительно установлено, что 20-летний мукачевец на Mazda 6 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль столкнулся с деревом.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил 20-летний пассажир этого авто. Еще одну пассажирку такого же возраста и водителя спасатели деблокировали с транспортного средства. Пострадавших сверстников госпитализировали в больницу.

Уже известно, что за рулем водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,37 промилле. Подозреваемый находится в спецпалате под постоянной охраной правоохранителей, поскольку нуждается в медицинской помощи.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего, следователи ГУНП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины", – сообщил отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Там добавили, что за совершенное фигуранту аварии грозит до 10 лет тюрьмы, по этому делу продолжается следствие.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в Кривом Роге водитель легкового авто сбил насмерть мотоциклиста. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии, но его впоследствии нашли в поле: оказалось, что ранее он уже был судим за пьяное ДТП.

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