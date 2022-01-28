Взрыв был такой силы, что разрушил сразу несколько этажей: новые детали ЧП в Запорожье. Видео

Взрыв газа в многоэтажке в Запорожье, который произошел в ночь на 28 января, был такой силы, что разрушил сразу несколько этажей. Одна из пострадавших в чрезвычайном происшествии находится в реанимации в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

Новые подробности происшествия сообщили в сюжете ТСН. Отмечается, что тело погибшей во время взрыва женщины, покрытое черной пленкой, несколько часов лежало под открытым небом, пока не приехала бригада, чтобы забрать его в морг (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Кроме того, пострадали в НП два человека. Женщину, которая находится в крайне тяжелом состоянии, спасают в центре экстренной помощи Запорожья. Как рассказал заведующий отделением термической травмы больницы Андрей Сех, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У пострадавшей диагностировали ожог пламенем второй Б степени – 90% тела. Также у женщины перелом правой голени, левого плеча, а также перелом таза.

В сюжете также сообщили, что из подъезда, в котором произошел взрыв, эвакуировали 15 человек, большинство из которых успели забрать документы и необходимые вещи. Во дворе для этих людей установили палатку, разносят чай.

Власти города провели экстренное заседание для помощи жителям дома. Те, кто остался без крова по крайней мере несколько дней проведут в выделенной для них мини-гостинице. В это время специалисты обследуют дом, чтобы определить, насколько безопасно людям туда возвращаться.

Напомним: в результате взрыва который прогремел в 04:04 28 января в жилом доме в Запорожье разрушены несущие элементы стены в пределах одного подъезда. Повреждено 7 квартир. Спасатели сообщили, что есть угроза обвала здания.

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