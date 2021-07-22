Потоки воды сбивали людей с ног: Одессу накрыл самый мощный ливень с 2013 года. Фото и видео

В Одессе прошел мощный ливень, который затопил улицы города. Сильные потоки воды буквально сбивали с ног людей. По словам горожан, такого сильного дождя они не видели с 2013 года.

Об этом пишет местное издание "Думская". Из-за непогоды в ряде районов Одессы пропало электричество. Также ветром повалило деревья.

По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков. А в пригороде в Раздельная выпало за час 34 мм, а в Затишье – 51 мм.

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Отмечается, что из-за бури ночью несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту. Так, борт LOT, прибывший из Варшавы (Польша), вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи (Турция) улетел в Борисполь.

Добавим, что из-за огромного количества воды проезд временно ограничен по улицам Балковской, Приморской, Королева, по многим улицам Фонтана и Черемушек. Потоки воды обрушились на улицу Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовскую, а также центральную аллею Аркадии.

Также затоплены улицы и переулки Пересыпии прилегающие улицы и спуски Приморской, Академика Вильямса и отдельные участки на других улицах.

Из-за воды авто не могут проехать на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Посмитного, Филатова, Ицхака Рабина, Космонавтов, по Фонтанской и Люстдорфской дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля север и частично центр Одесской области накрыло грозовым фронтом. Прошел ливень с градом, и даже был замечен небольшой смерч.