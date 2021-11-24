В Запорожье в квартире обнаружили мертвым младенца, его мать пропала. Детали трагедии

В Запорожье в квартире обнаружили мертвым младенца. По выводам врачей, ребенку было около пяти месяцев.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Елену Лебединскую. Правоохранители прибыли на место происшествия по улице Лизы Чайкиной по вызову бабушки умершего мальчика. Его мать исчезла в неизвестном направлении.

Причина смерти устанавливается. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле нет.

Полиция принимает меры по установлению местопребывания матери 1995 года рождения.

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По этому факту начата проверка.

В Уголовном кодексе Украины причинение смерти по неосторожности (ст. 119) карается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Николаевка Синельниковского района на Днепропетровщине из-за побоев скончалась четырехлетняя девочка. Правоохранители заподозрили в жестоком обращении с ребенком отца и уже задержали его. Однако местные жители считают, что к убийству якобы может быть причастна ее мать.