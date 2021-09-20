В Запорожье умер школьник, который на уроке пережил клиническую смерть и попал в больницу

В Запорожье скончался 14-летний школьник Иван Чекулаев, у которого на уроке остановилось сердце. После реанимации, подростка госпитализировали. Однако 19 сентября он умер в больнице.

Об этом в Facebook сообщила его мать Милена Чекулаева. В сети она поблагодарила людей, которые поддерживали ее.

"Ванечка стал ангелом и ушел от нас! Он очень устал, его сердечко остановилось. Спасибо огромное всем врачам детской реанимации за все усилия! Спасибо всем, кто нас поддерживал и молился!" – написала она.

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Чекулаева добавила, что прощание с сыном пройдет 22 сентября в Кафедральном Соборе Святой Троицы на ул. Культурной, 101а в 12:00.

Напомним, что с 3 сентября Иван находился в больнице. Ему стало плохо на уроке и он потерял сознание. До приезда скорой помощи ученика реанимировали работники школы.

Добавим, что в Запорожье в январе этого года 17-летний школьник пережил клиническую смерть во время перерыва. Врачи прибыли на вызов вовремя и смогли спасти старшеклассника Александра. Однако 30 января стало известно, что парень умер в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из полтавских больниц 15 сентября остановилось сердце 10-летней школьницы. За несколько часов до того девочка потеряла сознание на уроке физкультуры в школе.