В Запорожье рухнул балкон дома, убив человека. Фото

В Запорожье 30 ноября обрушился балкон нежилого четырехэтажного дома. В результате погиб мужчина, который находился на нем.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Запорожской области. Происшествие случилось на улице Александровская в 12:49 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным спасателей, на четвертом этаже обвалился балкон, на котором в тот момент находился 36-летний мужчина. Пострадавшего зажало между обломками бетонной конструкции.

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Мужчину достали и передали медикам, однако он скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются, начато расследование.

К спасательным работам привлекали 15 человек и 3 единицы техники.

Напомним, что в июне в Киеве обрушился балкон-"огород", на котором была тонна земли. Конструкция не выдержала такой нагрузки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Одессе взрыв разрушил два этажа пятиэтажки. Под обломками нашли тела трех человек.