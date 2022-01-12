Под Бердянском ребенок погиб под колесами авто: девочка перебегала дорогу возле школы. Фото

В селе Новопетровка Бердянского района 12 января водитель автомобиля сбил 10-летнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте возле школы.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Запорожской области. Трагедия произошла около 13:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, возле школы на улице Центральной 43-летний водитель ВАЗ сбил девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

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Отмечается, что мужчина был трезвым.

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