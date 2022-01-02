В Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на переходе и даже не остановился. Видео момента аварии

В субботу вечером, 1 января, в Киеве на улице Светлицкого нетрезвый водитель BMW на скорости сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу, он получил травмы.

Об инциденте сообщили на странице Патрульной полиции Киева в Facebook. Известно, что, сбив несовершеннолетнего, автомобилист решил скрыться с места происшествия и даже не остановился (чтобы посмотреть видео момента ДТП, доскролльте страницу до конца).

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Авария произошла около 21:00. Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город" патрульным удалось установить, куда уехал нарушитель.

Полицейские остановили автомобиль мужчины. Отмечается, что водитель BMW вел себя с правоохранителями дерзко, они заподозрили, что гражданин был за рулем в состоянии опьянения. Это подтвердил врач-нарколог в больнице, в которую нарушителя доставили для проверки.

В крови водителя обнаружили 1 промилле алкоголя.

Подозреваемый в наезде на ребенка был задержан и передан следственно-оперативной группе, которая установит все обстоятельства происшествия. Автомобиль BMW был эвакуирован на арестплощадку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла масштабная авария – Audi на скорости влетела на автостоянку и протаранила три машины. Водитель был пьян.