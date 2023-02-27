В Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ: среди задержанных – помощник подсанкционного депутата из Крыма. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, которая работала на врага в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который также является помощником одного из депутатов незаконного российского "парламента" оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

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Другим участником агентурной сети оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в российском городе Рязань. Он ведет Telegram-канал "Типичная Одесса" с целью пропаганды и распространения деструктивного контента. Деталями многоэтапной спецоперации 27 февраля поделилась пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве рассказали, что задержанный одессит имеет базу отдыха в оккупированном Крыму и периодически посещал полуостров. Во время одной из таких поездок, еще до полномасштабного вторжения, его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

Именно по его заданию после 24 февраля-2022 житель Украины пытался выявить локации наших предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для ВСУ.

Также он собирал информацию о передвижении, местах базирования Сил обороны, отчитывался о результатах российских воздушных атак, в том числе по энергогенерирующим предприятиям. Для этого осуществлял выезды на местность.

Задержанный создал анонимный Telegram-чат, к которому присоединил своих "единомышленников". Те информировали "администратора" о замеченной украинской военной технике.

Все данные организатор агентурной группы передавал куратору из ФСБ, используя анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов.

Дома у предателя провели обыск, изъяв мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами преступления.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд арестовал фигуранта.

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался Александр Синицын. Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов страны-агрессора, среди которых RT и медиа-группа "РосБизнесКонсалтинг", распространял фейки о внутриполитической ситуации в Украине, поддерживал захват Крыма.

Находясь в России, он создал Telegram-канал "Типичная Одесса". Блогер был на прямой связи с одесским агентом российских спецслужб, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и делал из них провокационные публикации.

Пророссийскому пропагандисту готовится заочное сообщение о подозрении по ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается досудебное расследование по привлечению к ответственности других участников вражеской агентуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Донецкой области СБУ поймала предателя, который "наводил" артиллерию оккупантов на позиции украинских войск. Им оказался житель Мирнограда, который ранее служил в артиллерийских подразделениях. Ему светит до 12 лет тюрьмы.

– На Винниччине сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, "сидевшим" за разбой и групповое изнасилование.

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