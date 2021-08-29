Виновникам драки в Одессе на марше ЛГБТ грозит уголовная ответственность. Фото и видео

В Одессе после массового столкновения радикалов с полицией, которое произошло после ЛГБТ-Прайда в субботу, 28 августа, 51 человека доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Действия нарушителей квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Если вина будет доказана в судебном порядке, фигуранты могут даже сесть в тюрьму. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Одесской области на официальном сайте. Речь идет о таких статьях УК:

ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок;

ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет;

ч.4 ст.296 (хулиганство) – лишение свободы от трех до семи лет.

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В полиции рассказали, что на Дерибасовской улице примерно через 20 минут после окончания акции сторонников ЛГБТ группа провокаторов проявила неадекватное поведение. Парни бросилась в драку с полицией с применением слезоточивого газа.

Копы остановили нарушения правопорядка и провели задержания. Некоторым силовикам понадобилась помощь медиков. В целом пострадали 29 правоохранителей.

Глава полиции региона Николай Семинишин отметил, что действия провокаторов были направлены на расшатывание ситуации в Одессе, а также на "проверку на прочность" представителей правоохранительных органов.

"Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них", – сказал Семинишин.

Он добавил, что регион был и будет безопасным для жителей и гостей.

Больше кадров того, как проходили задержания в Одессе. Осторожно, нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, 28 августа в Одессе во время Прайд-парада, который прошел от Воронцовской колоннады до Думской площади, состоялась акция противников равенства – радикальной организации "Традиции и порядок". Провокаторы подожгли дымовые шашки и флаг ЕС, напали на нескольких участников ЛГБТ-марша и спровоцировали стычки с полицией.