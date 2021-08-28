Марш ЛГБТ в Одессе закончился столкновениями и задержаниями. Фото и видео

В Одессе во время Прайд-парада, который прошел от Воронцовской колоннады до Думской площади, состоялась акция противников равенства – радикальной организации "Традиции и порядок". Провокаторы подожгли дымовые шашки и флаг ЕС, напали на нескольких участников ЛГБТ-марша и спровоцировали стычки с полицией, использовав в том числе газовые баллончики. В итоге было задержано как минимум 51 нарушителя, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев пострадали.

Как пишет "Радио Свобода", среди задержанных – голова одесского городского отделения "ТиП" Илья Попков. "Думская" передает, что колону участников Прайда везде сопровождали полицейские и силовики. Радикалы пытались напасть на нескольких активистов уже за оцеплением (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примерно 200 людей, поддерживающих ЛГБТ-сообщество, собрались у Воронцовской колоннады. Перед ней разместили красочный арт-объект в виде сердца, украшенного радужными ленточками. Там же активисты рассказывали свои истории в формате открытого микрофона.

Видео дня

Пока колона шла по городу, ее от радикалов "ТиП" защищали кордоны правоохранителей в шлемах и полицейские автобусы.

На Думской площади акция завершилась. После этого члены "Традиции и порядка" напали на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества, пишет "Сегодня".

Правоохранители начали оттеснять нападавших, а те применили газовые баллоны. 29 силовиков пострадали, большинство из них получило ожоги от слезоточивого газа. Дебоширов задержали.

Предварительно, около полусотни нарушителям грозит обвинение по статьям:

ст 294 ч 3 ККУ – массовые беспорядки;

ст 296 ч 4 – хулиганство;

ст 345 ч 2 – нападение на правоохранителя.

Предлагаем посмотреть фоторепортаж издания "Думская" из одесского Прайда-2021:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве 30 июля произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-сообщества и их противниками. Инцидент случился во время акции "Рейвах Прайд". Правоохранители задержали 12 человек.