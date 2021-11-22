В Одесской области на дороге обнаружили мертвую женщину: выяснились детали трагедии. Фото

В воскресенье, 21 ноября, в Раздельнянском районе на Одесщине автомобиль сбил на дороге женщину. После транспортное средство с места аварии скрылось.

Инцидент произошел в селе Бриновка, мертвой на дороге местную жительницу обнаружили около 18:30. Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что погибшей было 57 лет. На ее теле обнаружили травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

Видео дня

О том, что женщину сбил автомобиль, рассказал ее сожитель. По его словам, она только вышла со двора, как он услышал, что рядом затормозило транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро уехало.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители разыскивают причастного к аварии водителя. Также обратились с просьбой предоставить любую известную информацию к людям, которые могли стать свидетелями смертельного инцидента на дороге.

По данным Патрульной полиции, за январь-октябрь 2021 года на дорогах Одесской области произошло 13 670 аварий, из них 1220 с погибшими и пострадавшими. В частности, в ДТП за это время погиб 121 человек, 1872 травмировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Объездной дороге в Одессе в аварию попала фура, перевозившая тяжелые бетонные плиты. Когда грузовик притормозил, они упали на кабину. По словам свидетелей инцидента, водитель жив.