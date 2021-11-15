Бетонные плиты снесли кабину: в Одессе фура попала в серьезную аварию. Видео

В Одессе на Объездной дороге в дорожно-транспортное происшествие попала фура. Грузовое авто перевозило тяжелые бетонные плиты.

Когда фура затормозила, они упали на кабину. Соответствующие видео появились в Telegram-канале "Одесса как она есть". Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры были сняты водителями проезжающих рядом авто. На видео показано, как фура останавливается перед светофором. По инерции плиты, которые находились на прицепе, начали переваливаться вперед – прямо на кабину, в которой находился водитель.

Видео дня

Сооружения полностью повалили кабину и рассыпались по дороге. О состоянии здоровья водителя не сообщается, однако в комментариях к видео пользователи отметили, что он жив.

Из-за инцидента на Окружной дороге сильно усложнилось дорожное движение, образовались пробки.\

В отделе коммуникации Национальной полиции в Одесской области ДТП пока не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Киева Renault столкнулся с маршруткой общественного транспорта. Водитель легкового авто погиб на месте аварии.