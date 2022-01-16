В Одессе в мусорный бак бросили пожилую женщину: ее спасли волонтеры

Неизвестные в Одессе выбросили пожилую женщину в один из мусорных баков, расположенных возле пункта обогрева для бездомных. Там ее обнаружили волонтеры, позже госпитализировали.

Инцидент произошел на площади-сквере Куликовое поле 15 января, сообщает "Взгляд из Одессы". Издание ссылается на слова пастора миссии "Новая жизнь" Федора Герасимова.

Отметается, что бабушку в баке для мусора около 03:00 воскресенья нашли люди, которые круглосуточно работают в центре обогрева.

Они предполагают, что неизвестные решились на такой поступок, думая, что пенсионерка замерзнет. Но пострадавшей быстро оказали первую помощь, а также отвезли в городскую больницу №11.

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"У тех, кто это сделал, нет ничего святого. Они думали, что бабушка замерзнет, и это будет поводом для негатива о работе пункта, в котором от холодной смерти в этом году спасли сотни бездомных людей", – прокомментировал волонтер.

Ранее в Днепре посреди улицы обнаружили мертвую женщину. Рядом с теплотрассой возле больницы №6 ее тело, вероятно, пролежало долгое время, ведь его уже начали грызть собаки. Журналисты предположили, что умершей могла быть бездомная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове пранкер переоделся в бездомного, чтобы проверять людей. Он нападал на тех, кто отказывал ему в милостыне.