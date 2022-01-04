В Одессе упал лифт с мамой и ребенком: коммунальщики убеждают, что им 'почудилось'. Видео

В Одессе сорвался лифт, в котором находилась женщина с ребенком. Пострадавшие от госпитализации отказались.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на ГСЧС. Инцидент произошел в новострое на улице Михаила Грушевского 39/1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что лифт застрял между первым и вторым этажами. Спасатели при помощи лома вскрыли двери и вытащили пострадавших. И женщина, и ее дочь в удовлетворительном состоянии, они отказались от госпитализации.

Видео дня

По данным Telegram-канала "Подслушано Одесса", представители управдома утверждают, что лифт не падал и людям якобы это "показалось".

Отметим, что это не первый такой случай в Одессе. В сентябре на улице Крымской оборвался трос и лифт упал на глазах у женщины с двумя детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в августе через мгновение после того, как из лифта вышла семья с младенцем, он оборвался и рухнул.