В Одессе оборвался лифт в многоэтажке, мать с детьми чудом спаслись. Фото, видео и все подробности
В одной из одесских многоэтажек на днях оборвался трос и упал лифт. Это случилось перед открытием дверей и на глазах у женщины с двумя детьми, которые как раз хотели зайти внутрь.
Инцидент произошел 13 сентября в доме на улице Крымская, 64. О нем очевидец сообщила в соцсетях, также сюжет снял местный "7 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам одесситки, что они должны были ехать на 8 этаж, но дверь лифта не открылась. За ней раздался звук обрывания тросов, а потом было слышно, как будто там упала бетонная плита.
"Мы испугались очень сильно. Старшая дочь 9 лет начала плакать. Сама тоже была в шоке, ведь я с коляской – а там грудничок", – рассказала женщина.
Она предположила: если бы лифт упал во время подъема, это могло завершиться трагедией.
По ее словам, ему уже 40 лет. Когда происходили поломки, жители дома не раз обращались в ЖЕК.
"Но никакие детали лифта не заменялись так, чтобы капитального", – добавила одесситка.
После инцидента она обратилась в предприятие "Одеслифт", но там заявили, что их специалисты лифты в этом доме не обслуживают.
Местный Telegram-канал пишет, что подобных аварийных лифтов в Одесе много и улучшением их состояния никто не занимается.
"Искренне желаем власти наконец взяться за лифтовую проблему уже сейчас, а не ждать непоправимых последствий", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 апреля в одесской десятиэтажке по улице Говорова, 10 г оборвался лифт, где находилось восемь мужчин – это были полицейские и понятые. Кабинка с ними пролетела вниз шахты около 7 метров.
А 9 августа лифт оборвался в доме на ул. Высоцкого, 5/1 в Одессе. В кабинке были мужчина и женщина, которые значительных травм не получили.