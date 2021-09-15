В Одессе оборвался лифт в многоэтажке, мать с детьми чудом спаслись. Фото, видео и все подробности

В одной из одесских многоэтажек на днях оборвался трос и упал лифт. Это случилось перед открытием дверей и на глазах у женщины с двумя детьми, которые как раз хотели зайти внутрь.

Инцидент произошел 13 сентября в доме на улице Крымская, 64. О нем очевидец сообщила в соцсетях, также сюжет снял местный "7 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам одесситки, что они должны были ехать на 8 этаж, но дверь лифта не открылась. За ней раздался звук обрывания тросов, а потом было слышно, как будто там упала бетонная плита.

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"Мы испугались очень сильно. Старшая дочь 9 лет начала плакать. Сама тоже была в шоке, ведь я с коляской – а там грудничок", – рассказала женщина.

Она предположила: если бы лифт упал во время подъема, это могло завершиться трагедией.

По ее словам, ему уже 40 лет. Когда происходили поломки, жители дома не раз обращались в ЖЕК.

"Но никакие детали лифта не заменялись так, чтобы капитального", – добавила одесситка.

После инцидента она обратилась в предприятие "Одеслифт", но там заявили, что их специалисты лифты в этом доме не обслуживают.

Местный Telegram-канал пишет, что подобных аварийных лифтов в Одесе много и улучшением их состояния никто не занимается.

"Искренне желаем власти наконец взяться за лифтовую проблему уже сейчас, а не ждать непоправимых последствий", – говорится в сообщении.

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