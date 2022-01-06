В Одессе семья отравилась угарным газом: выяснились детали трагедии

В Одессе 6 января на ул. Соляной целая семья отравилась угарным газом. В результате госпитализированы три человека: женщины 1949 и 1972 года рождения и мужчина 1997 года рождения.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Новости Одесса". Вероятной причиной ЧП называют неисправность газовой колонки. Отмечается, что недомогание почувствовали одновременно все члены семьи и вызвали скорую. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, ранее в Каменском Днепропетровской области молодожены отравились угарным газом в автомобиле. Тела 19-летних парня и девушки обнаружили в машине.

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Также в Украине появилось новое опасное увлечение среди подростков – снифинг. Теперь дети ради лайков в социальных сетях вдыхают опасный для здоровья газ для зажигалок и нюхают освежители воздуха. В Днепре уже был зафиксирован первый смертельный случай от такой "забавы".

Стоит отметить, что угарный газ практические не имеет никакого запаха, поэтому крайне необходимо соблюдать правила пользования газовыми приборами, особенно в холодную пору года. По словам работников газовых служб, всего 0,05% угарного газа в воздухе может привести к отравлению организма.

При отравлении угарным газом могут появится такие симптомы, как головокружение, шум в ушах, отдышка, покраснение лица, слабость и сонливость.

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