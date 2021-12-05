На Винниччине обнаружили мертвыми в доме трех человек: появились подробности. Фото

В одном из частных домов Винницы нашли мертвыми трех человек. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, информация о трагедии поступила от врачей скорой помощи. Прибыв не место инцидента, правоохранители обнаружили тела трех человек: 50-летнего хозяина дома, а также двух его знакомых – 25–летнего мужчины и 34–летней женщины.

Последние накануне пришли в гости к хозяину и остались ночевать. А утром всех троих обнаружил пожилой отец владельца помещения. По версии следствия, они могли отравиться угарным газом из-за печного отопления.

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