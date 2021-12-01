В Одессе произошел разлив химикатов, люди пожаловались на резкий запах. Фото

Марина Погорилко
Происшествия
2 минуты
341
В Одессе произошел разлив хлора

В среду, 1 декабря, на предприятии, расположенном на улице Боровского в Одессе, во время проведения работ с 800-литровой цистерной с хлором произошла ее разгерметизация. Произошла утечка опасного вещества.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, на место прибыли спасатели, которые подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями. На разгерметизированную емкость был наложен бандаж, благодаря чему ее целостность восстановили, а утечку опасного вещества прекратили (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня
Спасатели подавали воду для осаждения паров хлора

Кроме того, сотрудники ГосЧС дезактивировали место разлива путем разбавления водой и замерили концентрацию опасных веществ в воздухе.

На расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГосЧС дезактивировали место разлива путем разбавления водой

В то же время, как сообщили в местном Telegram-канале "Новости Одесса", местные жители сообщают, что по окрестностям распространяется резкий запах, его ощущают даже на Киевской трассе.

Местные жители сообщали, что по окрестностям распространялся резкий запах

В Одессе произошла утечка опасного вещества.

Напомним, 21 ноября во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация предприятия сначала не пускала на место ЧП спасателей ГосЧС.

Впоследствии руководство "ЛХЗ" объяснило, что причиной взрыва стал находившийся под давлением аварийный клапан, в результате в воздух поднялось облако пыли. В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на судне у берегов Канады загорелись контейнеры с химикатами для горнодобывающей промышленности. Из него были эвакуированы 16 членов экипажа. США проводят оценку ситуации, в том числе и угрозу для экологии.

УкраинаОдессахимикатыГСЧС