В Одессе произошел разлив химикатов, люди пожаловались на резкий запах. Фото

В среду, 1 декабря, на предприятии, расположенном на улице Боровского в Одессе, во время проведения работ с 800-литровой цистерной с хлором произошла ее разгерметизация. Произошла утечка опасного вещества.

Как сообщила в Facebook пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, на место прибыли спасатели, которые подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями. На разгерметизированную емкость был наложен бандаж, благодаря чему ее целостность восстановили, а утечку опасного вещества прекратили (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

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Кроме того, сотрудники ГосЧС дезактивировали место разлива путем разбавления водой и замерили концентрацию опасных веществ в воздухе.

На расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается", – говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили в местном Telegram-канале "Новости Одесса", местные жители сообщают, что по окрестностям распространяется резкий запах, его ощущают даже на Киевской трассе.

Напомним, 21 ноября во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация предприятия сначала не пускала на место ЧП спасателей ГосЧС.

Впоследствии руководство "ЛХЗ" объяснило, что причиной взрыва стал находившийся под давлением аварийный клапан, в результате в воздух поднялось облако пыли. В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на судне у берегов Канады загорелись контейнеры с химикатами для горнодобывающей промышленности. Из него были эвакуированы 16 членов экипажа. США проводят оценку ситуации, в том числе и угрозу для экологии.