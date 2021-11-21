Во Львове произошел взрыв на химзаводе: пожарных не пускали на место ЧП. Фото

Днем в воскресенье, 21 ноября, во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время отмечается, что администрация предприятия сначала не пускала на место ЧП спасателей ГСЧС. Об этом в Facebook сообщил руководитель "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Завод расположен на улице Раховской, 16 в Сыхивском районе города. По словам очевидцев, около 14:10 они услышали сильный звук, похожий на взрыв.

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"Прибыли пожарные, но их не пускают. Пожара нет, однако на заводе видно, как вылетели окна. Облако, которое могли наблюдать, – не что иное чем поднявшаяся в воздух пыль", – прокомментировал Зинкевич.

Впоследствии руководство "ЛХЗ" объяснило, что причиной взрыва стал находившийся под давлением аварийный клапан.

"Это повлекло за собой такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района", – передал корреспондент "Варта 1".

На месте происшествия присутствовали все службы – полиция, ГСЧС, медики скорой помощи. По состоянию на 15.20 все службы покинули территорию химзавода. В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

АО "Львовский химический завод" – одним из крупнейших украинских производителей, реализаторов газообразных и жидких промышленных газов, сварочных, защитных, пищевых и упаковочных многокомпонентных газовых смесей. Среди его продукции – диоксид углерода, технический и медицинский кислород, азот, аргон, гелий, водород, ацетилен, пропан, сварочное оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября в Днепре взорвали здание бывшего Метизного завода. В результате этого массивные бетонные конструкции здания просто сложились.