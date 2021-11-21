Во Львове произошел взрыв на химзаводе: пожарных не пускали на место ЧП. Фото

Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
2,1 т.
Во Львове произошел взрыв на химзаводе: пожарных не пускали на место ЧП. Фото

Днем в воскресенье, 21 ноября, во Львове раздался взрыв на АО "Львовский химический завод". Огня там не было, однако из окон помещений на территории вылетели стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время отмечается, что администрация предприятия сначала не пускала на место ЧП спасателей ГСЧС. Об этом в Facebook сообщил руководитель "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Завод расположен на улице Раховской, 16 в Сыхивском районе города. По словам очевидцев, около 14:10 они услышали сильный звук, похожий на взрыв.

Взрыв раздался на АО "Львовский химический завод"
Видео дня

"Прибыли пожарные, но их не пускают. Пожара нет, однако на заводе видно, как вылетели окна. Облако, которое могли наблюдать, – не что иное чем поднявшаяся в воздух пыль", – прокомментировал Зинкевич.

Кадры с места ЧП на химзаводе

Впоследствии руководство "ЛХЗ" объяснило, что причиной взрыва стал находившийся под давлением аварийный клапан.

Из окон помещений на территории химзавода вылетели стекла

"Это повлекло за собой такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района", – передал корреспондент "Варта 1".

В результате инцидента никто не пострадал

На месте происшествия присутствовали все службы – полиция, ГСЧС, медики скорой помощи. По состоянию на 15.20 все службы покинули территорию химзавода. В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Место ЧП во Львове

АО "Львовский химический завод" – одним из крупнейших украинских производителей, реализаторов газообразных и жидких промышленных газов, сварочных, защитных, пищевых и упаковочных многокомпонентных газовых смесей. Среди его продукции – диоксид углерода, технический и медицинский кислород, азот, аргон, гелий, водород, ацетилен, пропан, сварочное оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября в Днепре взорвали здание бывшего Метизного завода. В результате этого массивные бетонные конструкции здания просто сложились.

УкраинаЛьвовновости УкраиныГСЧСхимикатывзрыв