В Одессе прогремел взрыв в почтомате: это второй случай в Украине за день. Фото и видео

В четверг, 29 июля, в Одессе произошел взрыв в почтомате "Новой почты". ЧП произошло на Николаевской дороге, 170а в отделении "Новой почты", которое примыкает к супермаркету "АТБ".

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Одесской области. Было установлено, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного устройства. Оно было создано из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. Остатки устройства изучат на экспертизе.

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Правоохранители отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские намерены определить обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к взрыву.

Добавим, что сегодня аналогичный случай произошел в Киеве. На проспекте Оболонском, 1Б в здании ТРЦ "Дрим Таун №1" взорвался почтомат "Новой почты". В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе полиции Киева добавили, что предварительно, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок от трех до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 9 июля произошел взрыв газового баллона в частном доме. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.