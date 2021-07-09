На Одесщине в частном доме взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Фото
В поселке Хлебодарское возле Одессы днем 9 июля произошел взрыв газового балона в частном доме. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав кадры с места ЧП. На Facebook-странице ГСЧС в Одесской области добавили, что она случилась на улице Киевской в населенном пункте (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Взрыв прогремел в 12:12 пятницы, после в доме возник пожар. Спасатели, который вызвали на место происшествия, ликвидировали возгорание уже в 12:33.
Во время тушения пожара был спасен пострадавший мужчина 1976 года рождения. Он получил 35 процентов ожогов конечностей и туловища.
С отравлением продуктами горения его доставили в реанимационное отделение Одесской городской клинической больницы №10.
В результате пожара в доме огнем уничтожено домашнее имущество и холодильник на площади 35 кв. м.
К ликвидации ЧП от ГСЧС привлекали 5 единиц техники и 19 спасателей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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