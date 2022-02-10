В Одессе патрульные спасли мужчину, который пытался покончить с собой: он потерял много крови

Житель Одессы на фоне ссоры с сожительницей пытался покончить с собой – он порезал вены. Истекавшего кровью мужчину спасли патрульные полицейские Александр Саранди и Сергей Ногаевский.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Балковской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в области на странице Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Правоохранителей на место происшествия вызвала женщина, на глазах которой сожитель попытался совершить суицид. Он лежал в соседней комнате – окровавленный и с порезами на руках.

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Мужчина потерял значительное количество крови и уже начал терять сознание, поэтому патрульные среагировали мгновенно. В первую очередь они вызвали скорую и, чтобы спасти жизнь гражданину, из подручных средств сделали жгуты и остановили кровотечение.

До приезда бригады скорой помощи инспекторы контролировали состояние потерпевшего и поддерживали его. В дальнейшем мужчину госпитализировали.

Напомним: 9 февраля в Черноморске Одесской области бойцы ГСЧС спасли от падения с высоты женщину. Она вылезла на кондиционер, расположенный на доме у окна квартиры на третьем этаже, и кричала, как ее "все достало".

Как сообщал OBOZREVATEL, одесские правоохранители помогли коллегам из Львова найти без вести пропавшую 16-летнюю девушку и ее 21-летнего приятеля. Молодые люди, "скрываясь", изменили прически и цвет волос.