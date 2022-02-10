На Одесщине женщину сняли с кондиционера на третьем этаже: кричала, что ей все надоело. Видео

Жительница города Черноморск в Одесской области забралась на кондиционер, установленный на многоквартирном доме, и стала жаловаться на жизнь. Она сидела на высоте третьего этажа.

Оттуда ее сняли спасатели, сообщает в Facebook прессслужба ГУ ГСЧС в регионе. Инцидент произошел 9 февраля около 19:10 на улице 1-го Мая (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

По словам очевидцев, "неадекватная" женщина, устроившись на кондиционере, держалась за провода и громко кричала о том, как ее "все достало".

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Жители пятиэтажки испугались, что она может упасть и вызвали на место правоохранителей и Службу спасения.

Спасатели с помощью автолестницы сняли гражданку с высоты квартиры на третьем этаже. В операции по ее спасению участвовало шесть бойцов ГСЧС, привлекалось две единицы пожарной техники.

В дальнейшем женщину осмотрели медики бригады скорой помощи. В дальнейшем ей пришлось объяснить свой поступок полицейским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе девушка выпрыгнула из окна на пятом этаже после ссоры с парнем. Предварительно, погибшая была в состоянии опьянения. ЧП произошло 8 февраля в многоэтажке на улице Давида Ойстраха.