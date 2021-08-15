В Одессе парень ударил кулаком в лицо бойца Нацгвардии: подробности и видео

В Одессе на днях неизвестный молодой человек посреди улицы напал на бойца Национальной гвардии, который вместе с коллегами патрулировал город. Он ударил 19-летнего правоохранителя кулаком в лицо.

Инцидент произошел в Суворовском районе еще 12 августа. Ныне в сети появилось видео нападения, а в полиции обнародовали признание нападавшего, который заявил, что "ударил из-за бывшего оскорбления" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно парня в шортах и майке, который общается с правоохранителем. Затем, когда к ним подходит еще группа нацгвардейцев, он неожиданно подбегает к одному из них и бьет его кулаком в лицо. С места происшествия нападающий убежал.

Видео дня

В правоохранительном органе уточнили, что правонарушителя разыскали в течение суток. Это 25-летний мужчина, который уже имеет судимость, в том числе за ограбление. Также отмечается, что он ведет кочевой образ жизни.

В полицейском участке нападавший заявил, якобы узнал в бойце НГУ того, который несколько месяцев назад его "оскорбил" во время несения службы, поэтому решил отомстить.

Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Согласно статье, за умышленное нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей, гражданину грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в селе Веселое на Харьковщине психически больной мужчина набросился с ножом на фельдшера скорой и правоохранителя, которые прибыли на вызов. Полученные в результате инцидента ранения оказались смертельными для 43-летнего полицейского Алексея Кустова.