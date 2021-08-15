На Херсонщине психически больной мужчина напал на медиков и копов: погиб полицейский. Фото

В селе Веселое Новокаховского городской общины на Херсонщине 15 августа погиб при исполнении служебных обязанностей 43-летний старший сержант полиции Алексей Кустов. Мужчина с психическими расстройствами нанес правоохранителю ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел утром в воскресенье, во время него также пострадал фельдшер скорой помощи. Об этом сообщили на Facebook-сторирнци ГУ Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам начальника областного главка полиции Александра Прокудина, около 07:00 по номерам "102" и "103" позвонила жительница с. Веселое, заявив, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, возникло резкое обострение психической болезни. Женщина добавила, что успела запереть его в летней кухне.

На место выехали экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и скорая помощь. Когда полицейский и медработник зашли во двор, больной мужчина, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес им ножевые ранения.

Полицейский от полученных травм скончался по дороге в больницу. Жизни медработника угрозы не было.

Отмечается, что злоумышленника разоружили бойцы роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь. Его задержали по ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работала группа следователей. Предварительно, случай квалифицировали по ст. 348 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Погибший Алексей Кустов был полицейским сектора реагирования патрульной полиции Каховского отдела полиции, имел звание старшего сержанта полиции. Коллеги отметили, что он был грамотным и профессиональным полицейским, хорошим человеком, любящим мужем, замечательным отцом.

"Для всех коллег смерть Алексея – это тяжелая потеря, ведь для многих из них он был верным другом, хорошим товарищем и отзывчивым человеком. Светлая память тебе, Алексей!" – выразили соболезнования по поводу смерти коллеги в полиции Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в районе поселка Сарата Одесской области в ДТП погибли трое правоохранителей. Их автомобиль съехал в кювет, врезался в бетонную конструкцию и перекинулся на бок. Выжил в аварии только один офицер, однако его состояние было тяжелым.