В одесской многоэтажке упал лифт с людьми. Фото

В Одессе в многоэтажном доме на улице Высоцкого, 5/1 оборвался лифт. Внутри находились два человека – мужчина и женщина.

На месте аварии, которая произошла вечером в понедельник, 9 августа, работали спасатели и медики. По предварительной информации, пассажиры лифта не получили серьезных травм, передает "Думская".

В пресс-службе областного ГУ ГСЧС сообщили журналистам, что между третьим и четвертым этажами сработало аварийное торможение кабины лифта. Падение произошло, когда лифт ехал вниз с пятого этажа.

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В ЖКС "Суворовский" в свою очередь заявили, что лифт превысил скорость движения. После этого сработала автоматическая система блокировки кабины. Что именно стало причиной поломки, пока не уточняется.

Двух людей из кабины лифта сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали около 17:33, сообщается на сайте odessa.online. Далее мужчину и женщину осмотрели медики скорой помощи.

Напомним, что в апреле текущего года в Одессе в 10-этажном жилом комплексе на улице Говорова, 10Г с высоты около 7 метров упал лифт, в котором ехали сотрудники Нацполиции. Пассажиров в кабине было сразу 8. Жертв в результате этого инцидента не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 9 июня в Дарницком районе Киева в жилой многоэтажке оборвался лифт, в результате чего погиб мужчина. Трагедия произошла на улице Декабристов во время ремонтных работ.