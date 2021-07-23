В Одессе маршрутка с пассажирами 'утонула' посреди дороги. Видео

В Одессе во время потопа, вызванного проливными дождями, посреди дороги заглохло маршрутное такси. Микроавтобус почти на половину погрузился в воду.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Одесса INFO. В итоге людей из транспортного средства пришлось эвакуировать сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отмечается, что инцидент с маршруткой №146 произошел на улице Черноморского Казачества недалеко от остановки.

"Он (водитель) думал, что проедет", – сказали комментаторы на видео.

Напомним, что в ночь на 22 июля в Одессе из-за мощного ливня затопило множество улиц. Потоки воды были настолько сильными, что сбивали людей с ног. Также в ряде районов города из-за непогоды отключали электричество.

По данным гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне север и частично центр Одесской области накрыло грозовым фронтом. Прошел ливень с градом и даже был замечен небольшой смерч.