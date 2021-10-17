В Одессе из трамвая выпала пенсионерка, водитель пыталась скрыться с места ЧП. Видео

В Одессе пожилая женщина выпала из трамвая и получила травму. Инцидент произошел из-за того, что водитель транспортного средства начала движение, не убедившись, что все пассажиры успешно зашли в салон.

По словам пострадавшей, трамвай поехал, когда она еще одной ногой стояла на земле. У пенсионерки вывих плеча, ей вызвали скорую, сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Инцидент произошел в пятницу, 15 октября, на остановке в районе "Молодой гвардии", уточняет местное издание "Думская".

Водитель трамвая сначала предложила потерпевшей деньги, а после хотела скрыться с места происшествия, но ее до приезда полиции задержали очевидцы. Для этого одному из пассажиров пришлось стать перед вагоном и запрыгнуть на него, когда тот все же начал движение.

При этом другие пенсионерки, которые находились в салоне, начали возмущаться. "Кто она такая (пострадавшая женщина – Ред.), чтобы мы из-за нее не могли уехать", – говорили они.

Информацию об инциденте уже подтвердили в "Одесгорэлектротрансе". Водителя временно отстранили от работы, назначено заседание квалификационной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в метро Харькова машинист подрался с нетрезвым пассажиром на станции "Проспект Гагарина". Его отстранили от работы.