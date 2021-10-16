В Харькове мужчина устроил дебош в метро: его проучил машинист. Видео

В Харькове нетрезвый мужчина устроил дебош в одном из вагонов метрополитена на станции "Проспект Гагарина". Он зашел в салон с бутылкой пива, которое разлилось по полу, и приставал к пассажирам.

Нарушитель порядка распивал принесенный алкоголь, а также ударил по зеркалу состава. Соответствующее видео в субботу, 16 октября, опубликовали в местном Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Люди, которые находились в вагоне, не реагировали на действия дебошира. Из-за этого машинисту пришлось покинуть свою кабину, зайти в салон и утихомирить гражданина. Для этого он применил силу и несколько раз ударил хулигана, повалив его на сидение, а потом и на пол.

Видео дня

После этого мужчина с пивом встал и собрал свои упавшие вещи. Поезд продолжил движение по маршруту, а уже на следующей станции метро нарушителя якобы ждали полицейские, сообщили в Telegram.

В полиции же эту информацию опровергли, сообщив, что о драке они сами узнали из сети. Они уточнили, что избитый мужчина просто ушел с места конфликта, а с заявлениями к правоохранителям никто не обращался.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на станции столичного метрополитена "Теремки" мужчина едва не истек кровью. Ему помогли полицейские.