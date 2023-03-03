В Одессе девушка сама задержала вора, отобравшего телефон у пенсионера, и передала его полиции. Фото

В Одессе девушка помогла полиции задержать вероятного вора. Увидев, как подозреваемый украл телефон у пенсионера, она догнала его, задержала и передала патрульным.

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Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Одесской области. Как отмечается, инцидент произошел 2 марта на улице Генерала Бочарова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Одесситка обратилась к патрульным полицейским и сообщила о воровстве.

По ее словам, она видела, как злоумышленник вытащил из кармана пенсионера телефон и, воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, стал убегать.

Девушка догнала, задержала вора и сразу же позвонила в полицию.

"Инспекторы мгновенно прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного. Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Спасибо смелой гражданке за неравнодушие", – рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе разоблачили сеть агентов ФСБ. Среди задержанных – помощник подсанкционного "депутата" из оккупированного Крыма.