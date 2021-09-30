В Одессе дерево рухнуло на припаркованные авто: повреждены восемь машин. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
2 минуты
1,0 т.
В Одессе дерево рухнуло на припаркованные авто: повреждены восемь машин. Фото

В четверг, 30 сентября, в Одессе дерево упало на припаркованные автомобили. В результате повреждения получили восемь транспортных средств.

Инцидент произошел ночью во дворе многоэтажного дома возле 8-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает портал Vgorode.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места происшествия. Судя по ним, наибольшие повреждения получили автомобили, на которые рухнули самые тяжелые части дерева.

Дерево повредило 8 авто
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Например, в Renault Sandero Stepway ствол прошелся через лобовое стекло внутрь салона. Еще одному авто ствол дерева привалил капот.

Больше всего досталось авто, на которые упал ствол дерева

Остальные транспортные средства получили вмятины или царапины от ветвей. Они и листья были разбросаны по всей парковке.

Поврежденные автомобили

На место инцидента вызвали правоохранителей, которые будут выяснять детали произошедшего в Одессе.

Ствол дерева пробил лобовое стекло Renault Sandero Stepway

В полиции должны установить того, кто отвечал за аварийное дерево, а также, какую компенсацию смогут получить владельцы поврежденных автомобилей.

Место инцидента

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа в Киеве дерево привалило авто "Новой почты" во время движения. Инцидент произошел в Голосеевском районе, в результате него водитель не пострадал, а транспортное средство получило механические повреждения.

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