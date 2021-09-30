В Одессе дерево рухнуло на припаркованные авто: повреждены восемь машин. Фото

В четверг, 30 сентября, в Одессе дерево упало на припаркованные автомобили. В результате повреждения получили восемь транспортных средств.

Инцидент произошел ночью во дворе многоэтажного дома возле 8-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает портал Vgorode.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места происшествия. Судя по ним, наибольшие повреждения получили автомобили, на которые рухнули самые тяжелые части дерева.

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Например, в Renault Sandero Stepway ствол прошелся через лобовое стекло внутрь салона. Еще одному авто ствол дерева привалил капот.

Остальные транспортные средства получили вмятины или царапины от ветвей. Они и листья были разбросаны по всей парковке.

На место инцидента вызвали правоохранителей, которые будут выяснять детали произошедшего в Одессе.

В полиции должны установить того, кто отвечал за аварийное дерево, а также, какую компенсацию смогут получить владельцы поврежденных автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа в Киеве дерево привалило авто "Новой почты" во время движения. Инцидент произошел в Голосеевском районе, в результате него водитель не пострадал, а транспортное средство получило механические повреждения.