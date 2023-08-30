В Черноморске мужчина взял в заложники родственников: их удалось освободить, злоумышленник задержан. Фото и видео

В городе Черноморск Одесской области 30 августа мужчина взял в заложники собственных родственников, закрылся в квартире многоэтажки на четвертом этаже и вел переговоры с муниципальной охраной. Около 14:40 нарушитель сдался правоохранителям и отпустил людей.

Видео дня

Местные СМИ передают, что жители слышали звуки стрельбы. В заложниках якобы оказались теща, жена и ребенок подозреваемого (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тещу отпустили первой. По информации местных медиа, женщина была вся в крови. Деталей о состоянии потерпевших нет.

Еще некоторое время мужчина удерживал в квартире жену и ребенка. Он был в военной форме, но его личность неизвестна. По предварительным данным, подозреваемому 29 лет.

На месте инцидента работали правоохранители. Туда даже прибыл мэр Черноморска Василий Гуляев.

Полиция Одесской области уточнила: сообщение о происшествии поступило к ним около 12:00. Копы подтвердили, что мужчина отпустил родных. Какие требования он предъявлял, неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL, в средине августа в Житомирской области задержали восемь человек, которые причастны к рэкету – вымогательству больших сумм у местных жителей. В частности, преступники "выбивали" несуществующий долг у военнослужащего Вооруженных сил Украины из Житомира. В случае отказа выплатить 190 тысяч гривен они угрожали покалечить, а затем убить беременную жену воина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!