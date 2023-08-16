На Житомирщине задержали группу рэкетиров: "выбивали" несуществующий долг у воина ВСУ. Фото и видео

В Житомирской области задержали восемь человек, которые причастны к рэкету – вымогательству больших сумм у местных жителей. В частности, преступники "выбивали" несуществующий долг у военнослужащего Вооруженных сил Украины из Житомира.

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В случае отказа выплатить 190 тысяч гривен они угрожали покалечить, а затем убить беременную жену воина. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Преступную группировку разоблачили сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Украины.

Установлено, что организовали банду два "уголовных авторитета". К ее деятельности они привлекли лиц с уголовным опытом. Рэкетиры требовали у жителей региона деньги и даже обустроили для этого несколько пыточных в городе Коростышев.

В ОГПУ отметили, что в состав банды входили жители Коростышевской городской ОТГ в возрасте 22-35 лет. Отдельные из них – ранее судимые.

Преступники в случае несогласия отдать деньги преследовали пострадавших, прибегали к избиению, психологическому давлению, угрозам.

У военнослужащего рэкетиры требовали разные суммы: сначала назвали меньшую, но потом каждый раз прибавляли "проценты". Пострадавший служит в одной из боевых бригад, выполняющей задания на передовой.

Когда бандиты не получили деньги, то доставили военного по месту жительства одного из участников группы. Нанесли потерпевшему многочисленные побои с применением спортивного орудия. Обещали физическую расправу, если он не "вернет" 190 тысяч гривен.

Также известно, что они "выбивали" 70 тысяч гривен у жителя Коростышева. После угроз мужчина был вынужден передать вымогателям часть суммы.

В СБУ указали, что каждый день злоумышленники требовали выплатить деньги под вымышленными предлогами или из-за искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций.

Некоторых "должников", которые не хотели выполнять их требования, бандиты отвозили в специально обустроенные застенки. Там рекетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.

Во время обысков у фигурантов изъяли большое количество наличных денег в разных национальных валютах (более 100 тысяч гривен, почти 6 тысяч евро), черновые записи, банковские карточки, мобильные телефоны. Также у подозреваемых были боевые гранаты, оружие, боеприпасы, биты, кастеты, наркотические вещества и т.д.

Для задержания участников группировки правоохранители провели спецоперацию, в результате которой поймали восемь человек во время передачи очередного транша. Задержаны двое лидеров группировки и шесть ее активных участников, отметили в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрениях, суд должен избрать им меру пресечения.

Действия группировки квалифицированы как вымогательство с угрозой насилия над потерпевшими, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта, сопротивление представителям правоохранительного органа (ч. 4 189, ч. 1 ст.263, ч. 1 ст.309, ч. 3 ст.342 УК Украины).

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ поймала "на горячем" главу военно-врачебной комиссии Житомирской области, которая наживалась на уклонистах. Организовать незаконную схему выезда за границу призывников ей помогли сообщники: работники облвоенкомата, адвокат и чиновник местной больницы.

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